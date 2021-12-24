Ярослав Качиньский

Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной.
Источник: rmf24
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