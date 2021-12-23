Ринат Ахметов

Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов.
Источник: The Washington Post
Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов.
Источник: The Washington Post
Путин сделал несколько громких заявлений по Украине
На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания
В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители
Ученые поведали о невероятной пользе фисташек
Стал известен самый посещаемый ресурс 2021-го года. И это не Google
Украинцам обещают спокойный отопительный сезон. Если не будет российских фокусов
На Виннитчине появится новый храм УПЦ в честь Сергия Радонежского
Байден рассказал, пойдет ли на второй президентский срок
В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
Путин сделал несколько громких заявлений по Украине
Украинцам обещают спокойный отопительный сезон. Если не будет российских фокусов
В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список
Коронавирус в Украине: 7 312 заболевших и 275 погибших
В СНБО дали прогноз по пятой волне коронавируса в Украине
До победы над пандемией еще далеко, — ВОЗ
День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года
Главные новости за 22 декабря 2021 года
Киевлян готовят к повышению тарифа на воду
В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения
Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
Главные новости за 17 декабря 2021 года
Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы
Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности
Украинцы стали массово покидать страну
«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание
Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года
Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения