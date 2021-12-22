Гурбангулы Бердымухамедов

В Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Источник: «Туркменистан сегодня»
В Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Источник: «Туркменистан сегодня»
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