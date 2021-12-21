Майк Райан

Надеемся, что заболевание (коронавирус) станет относительно легким, и мы сможем его легко предотвращать и легко лечить.
Источник: Reuters
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