Владимир Зеленский

Для чего используются (российские) войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств.
Источник: La Repubblica
Для чего используются (российские) войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств.
Источник: La Repubblica
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