Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером на полной ставке.
Источник: Twitter
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Митрополит Онуфрий расскажет, как Богородица помогает людям
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Ученые создали маски, которые светятся от коронавируса
Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский
Бушевавшая непогода ударила по трем областям Украины
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Стало известно, о чем говорили Байден и Зеленский
На Олимпиаде-2028 появятся «токийские» виды спорта
Коронавирус в Украине: 11 327 заболевших и 442 погибших
Нардепу Леросу светит до трех лет тюрьмы
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Главные новости за 9 декабря 2021 года
США открыто обвинили Тупицкого и Портнова в коррупции
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Главные новости за 3 декабря 2021 года
С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире
ДТП в Черниговской области: озвучены возможные причины трагедии
Международный день добровольцев (волонтеров): какой праздник отмечается 5 декабря 2021 года
День Вооруженных сил Украины: какой праздник отмечается 6 декабря 2021 года
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На сайт «Миротворец» завели уголовное дело
Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
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