Александр Лукашенко

Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом. Мы – родные братья.
Источник: РИА Новости
Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом. Мы – родные братья.
Источник: РИА Новости
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