Юрий Ткачёв

Решение властей отстранять от работы непривитых педагогов, даже работающих на удалёнке, маразм и бред. Каким образом непривитый может заразить кого-либо через Zoom или Skype?
Как цифровой яд Интернета меняет наш мозг
Решение властей отстранять от работы непривитых педагогов, даже работающих на удалёнке, маразм и бред. Каким образом непривитый может заразить кого-либо через Zoom или Skype?
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