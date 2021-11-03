Мирча Луческу

Не стоит забывать, что «Динамо» на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.
Источник: официальный сайт клуба
Не стоит забывать, что «Динамо» на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.
Источник: официальный сайт клуба
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