Виктор Ляшко

119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи.
Источник: «Украинская правда»
119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи.
Источник: «Украинская правда»
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