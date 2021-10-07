Денис Шмыгаль

Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия (МВФ), и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу.
Источник: Выступление на Киевском международном экономическом форуме
Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия (МВФ), и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу.
Источник: Выступление на Киевском международном экономическом форуме
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