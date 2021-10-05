Виталий Кличко

Во-первых, относительно президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений.
Источник: РБК-Украина
Во-первых, относительно президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений.
Источник: РБК-Украина
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