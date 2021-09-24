Денис Шмыгаль

К отопительному сезону страна готова.
Источник: выступление в Верховной Раде
К отопительному сезону страна готова.
Источник: выступление в Верховной Раде
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