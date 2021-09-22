Владимир Зеленский

Ехал вчера по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги уже лучше.
Источник: Українськi Новини
Ехал вчера по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги уже лучше.
Источник: Українськi Новини
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