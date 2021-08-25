Виктор Ющенко

В УПЦ рассказали, зачем верующие выходили на молитвенные стояния во время визита Варфоломея

В Святогорской лавре тысячи верующих отпраздновали день памяти преподобного Иоанна Затворника

В Европе оценили шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС

В УПЦ презентовали камерную версию «Молитвы за Украину»

На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз

Наконец-то: ядерные отходы теперь будет хранить в Украине, а не в проклятой России

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Сегодня в центре Киева будут перекрыты улицы и два выхода из метро. Полный список

В День Независимости один человек попытался себя сжечь, а другой облил красной краской символ Украины

Приколы Дня независимости: зеленка для Порошенко, плоская шутка Зеленского и Разумков против президента-самодура

Коронавирус в Украине: 727 заболевших и 20 погибших

19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского

18.08.21 21:06

В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

19.08.21 09:23

Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

18.08.21 19:01

Главные новости за 18 августа 2021 года

20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз