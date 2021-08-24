Дмитрий Разумков

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В УПЦ благодарят ВСЦиРО и власть за то, что торжества в Святой Софии состоялись без Патриарха Варфоломея
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