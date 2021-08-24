Дмитрий Разумков

24.08.21 17:54

Управделами УПЦ: Любовь к Богу и ближнему - основа долгосрочной государственности

24.08.21 16:39

В День Независимости один человек попытался себя сжечь, а другой облил красной краской символ Украины

24.08.21 16:02

Митрополит Антоний рассказал, что поможет избежать информационной суеты

24.08.21 14:30

Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с 30-летием независимости

24.08.21 13:16

В Японии поставили уникальный «бесконтактный» общественный туалет

24.08.21 12:25

В УПЦ рассказали о духовной составляющей независимости

24.08.21 11:30

В УПЦ благодарят ВСЦиРО и власть за то, что торжества в Святой Софии состоялись без Патриарха Варфоломея

24.08.21 07:39

Сегодня в центре Киева будут перекрыты улицы и два выхода из метро. Полный список

23.08.21 19:45

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата

23.08.21 19:25

Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины