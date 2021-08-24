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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Автор: Председатель Верховной Рады
24.08.21 17:52
271
Дмитрий Разумков

В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа

Тэги: Дмитрий Разумков

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