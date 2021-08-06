Виктор Ляшко

Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна.
Источник: ТСН
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