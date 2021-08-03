Евгений Комаровский

Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о «фуфломицинах» уменьшает их доход.
Источник: «Украина 24»
Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о «фуфломицинах» уменьшает их доход.
Источник: «Украина 24»
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