Дмитрий Песков

Вряд ли их (США) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави.
Источник: Интерфакс
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