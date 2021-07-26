Михаил Саакашвили

В течение нескольких месяцев (в 2008-м году) шло наращивание сил (Россией) вокруг нас (Грузии), сейчас идет наращивание сил вокруг Украины.
Источник: «Украина 24»
В течение нескольких месяцев (в 2008-м году) шло наращивание сил (Россией) вокруг нас (Грузии), сейчас идет наращивание сил вокруг Украины.
Источник: «Украина 24»
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