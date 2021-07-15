Виктор Ляшко

По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать?
Источник: РБК-Украина
По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать?
Источник: РБК-Украина
В Минздраве оценили вероятность очередного локдауна в Украине
Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей
В Кабмине решили запретить ввозить в страну дизельные и бензиновые машины
Во Львовской области поезд смял авто – погибла женщина
Ученые рассказали, зачем колоть третью дозу вакцины, выпуск которой хотят наладить в Украине
Верховная Рада без проблем сняла Авакова
Ночью в Харькове произошел грандиозный пожар
В Днепре женщина застряла в ванной на несколько дней
В Украине изменили сразу несколько дорожных знаков
На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России
В Минздраве оценили вероятность очередного локдауна в Украине
Верховная Рада без проблем сняла Авакова
В Украине изменили сразу несколько дорожных знаков
На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России
Коронавирус в Украине за сутки: 623 заболевших и 20 умерших
ЕС открывает границы для украинцев
Конституционный суд вынес решение о языковом законе
Главные новости за 14 июля 2021 года
Вакцинация от коронавируса в Украине может стать обязательной
Эксперт рассказал, когда украинцы достигнут коллективного иммунитета против коронавируса
Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
Ученые поведали о последствиях для людей, переболевших коронавирусом
Медики поведали, где размножается коронавирус
Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе
Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова
На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой
«Динамо» оформило второй летний трансфер
Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция
Чешские ученые подсадили рыбу на метамфетамин
В Америке началась гражданская война
Война как лекарство от помутнения рассудка...
Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински