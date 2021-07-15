Виктор Ляшко

15.07.21 12:24

В Минздраве оценили вероятность очередного локдауна в Украине

15.07.21 12:00

Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей

15.07.21 11:21

В Кабмине решили запретить ввозить в страну дизельные и бензиновые машины

15.07.21 11:10

Во Львовской области поезд смял авто – погибла женщина

15.07.21 10:35

Ученые рассказали, зачем колоть третью дозу вакцины, выпуск которой хотят наладить в Украине

15.07.21 10:32

Верховная Рада без проблем сняла Авакова

15.07.21 10:23

Ночью в Харькове произошел грандиозный пожар

15.07.21 10:11

В Днепре женщина застряла в ванной на несколько дней

15.07.21 09:40

В Украине изменили сразу несколько дорожных знаков

15.07.21 09:15

На Закарпатье подтвердили дельта-коронавирус у женщин, вернувшихся из России