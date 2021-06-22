Андрей Шевченко

Мы везде опаздывали. Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова.
Источник: УАФ
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