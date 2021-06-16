Владимир Зеленский

Мы будем бороться, несмотря ни на что, за государственность и против «Северного потока – 2», нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет.
Источник: Офис президента Украины
Мы будем бороться, несмотря ни на что, за государственность и против «Северного потока – 2», нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет.
Источник: Офис президента Украины
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