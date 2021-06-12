Дмитрий Кулеба

Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но железное правило, которое мы внедряем постоянно, следующее: никаких договоренностей об Украине без Украины.
Источник: «Украина 24»
Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но железное правило, которое мы внедряем постоянно, следующее: никаких договоренностей об Украине без Украины.
Источник: «Украина 24»
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