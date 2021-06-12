Дмитрий Кулеба

12.06.21 16:02

Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека

12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

12.06.21 15:10

В Ирпене произошло кровавое ДТП с участием маршрутки

12.06.21 15:03

В поезде на Киев упал с полки и умер человек

12.06.21 14:59

В честь 800-летия Александра Невского его мощи побывают в 80-ти городах России и Белоруссии

12.06.21 14:36

На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ

12.06.21 14:33

На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский

12.06.21 14:17

Митрополит Антоний рассказал, почему страх и жадность появляются вместе

12.06.21 14:01

На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ

12.06.21 13:43

Митрополит Онуфрий рассказал о том, как надо жить, чтобы попасть в рай