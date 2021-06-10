Владимир Путин

Мне кажется, что в наших двусторонних отношениях (с Украиной) накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом.
Источник: «Россия 24»
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