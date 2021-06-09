Андрей Шевченко

Известный врач-священник УПЦ рассказал о 8 способах победить страх

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком

В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение

Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома

Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья

В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям

Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма

Стала известна страна, которая первой в мире легализовала Bitcoin

В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты

Главные новости за 8 июня 2021 года

Коронавирус в Украине: суточное число жертв резко сократилось

Ученые дали прогноз по смертности в Украине после пандемии коронавируса

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение

04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»

04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач

07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ

05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов

04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года

04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса

07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие

06.06.21 14:15

Основная сумма из 700 тыс долл, которую обнаружили у таможенника с пп "Ягодин" могла предназначаться топ-чиновнику Таможенной службы, - СМИ

07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины