Роман Протасевич

Лукашенко - человек со стальными яйцами...
В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса
Главные новости за 3 июня 2021 года
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В реке под Киевом массово дохнет рыба. Виновным грозят серьезные сроки
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