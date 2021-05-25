Роман Протасевич

Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.
Источник: REFORM BY
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