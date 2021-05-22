Виталий Кличко

Пытаются сделать врагами. Я президенту не враг. Я думал, у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы.

Источник: Shuster online