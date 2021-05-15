Реджеп Тайип Эрдоган

В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских

В Международный день семьи в УПЦ будут молиться о мире и благополучии в семьях

Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии

Главные новости за 14 мая 2021 года

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался

Ученые поведали и смертельной опасности ожирения у подростков

В Одессе около школы произошла стрельба

В России для удобрения огородов начали использовать… икру

14.05.21 20:31

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался

14.05.21 19:00

Главные новости за 14 мая 2021 года

14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия

14.05.21 13:04

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте

14.05.21 12:05

Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине

14.05.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса

14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения

14.05.21 08:54

Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной

13.05.21 22:18

Главные новости за 13 мая 2021 года

13.05.21 21:45

Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу