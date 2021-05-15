Реджеп Тайип Эрдоган

Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы.
Источник: телевизионное обращение
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В Одессе около школы произошла стрельба
Ученые поведали и смертельной опасности ожирения у подростков
Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался
Главные новости за 14 мая 2021 года
Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии
В Международный день семьи в УПЦ будут молиться о мире и благополучии в семьях
Священник Бориспольской епархии УПЦ передал продукты питания в зону ООС
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских
Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался
Главные новости за 14 мая 2021 года
Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине
В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса
Медведчуку избрали меру пресечения
Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной
Главные новости за 13 мая 2021 года
Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу
Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене
Биологи выявили новый способ победить ожирение
Умерла актриса из культового американского сериала
Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему
Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего
Сотни киевских байкеров возложили цветы к памятнику воинам-мотоциклистам на Лютежском плацдарме
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны
МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
Митрополит Онуфрий рассказал, как различить веру ума и веру сердца
Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко