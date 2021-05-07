Давид Арахамия

07.05.21 11:58

Неуправляемая китайская ракета уже появилась в небе над Землей

07.05.21 11:56

Голландские СМИ: Санкции Зеленского против Медведчука раздражают Россию

07.05.21 11:37

Синоптики спрогнозировали значительное потепление в Украине

07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине

07.05.21 10:52

На пожаре в офисном центре в Виннице страшной смертью погибла молодая девушка

07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО

07.05.21 10:27

В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать

07.05.21 09:41

Отныне мужчины в Украине могут уходить в декрет наравне с женщинами

07.05.21 09:39

Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином

07.05.21 09:27

В Индии зафиксирован страшный COVID-рекорд