Давид Арахамия

Это (работа министра здравоохранения Максима Степанова) насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом.
Источник: Украина 24
Это (работа министра здравоохранения Максима Степанова) насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом.
Источник: Украина 24
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