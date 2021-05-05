Дмитрий Гордон

Как он (Владимир Зеленский) мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях.
Источник: «Украина 24»
Как он (Владимир Зеленский) мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях.
Источник: «Украина 24»
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