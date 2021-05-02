Александр Дубинский

Заглядывать в сортиры и клетчатые сумки заробитчан — это не только Тищенко. Это уровень мышления президента, который держит вокруг себя таких людей.
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