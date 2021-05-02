Александр Дубинский

Делегация УПЦ вылетела в Израиль для доставки Благодатного огня в Украину

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций

Кладоискатели вышли на след «Сокровищ Бреслау» в бывшем нацистском борделе

На Хмельнитчине педофил приставал в подъезде к первокласснице

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу

Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление на увольнение. В очередной раз

В Киеве возобновляется учебный процесс в обычном режиме

Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса

Главные новости за 30 апреля 2021 года

Жертвами коронавируса в Украине стали еще три с половиной сотни людей

25.04.21 11:11

Астрономы обнаружили в глубоком космосе источник странного излучения

25.04.21 12:35

Эксперт: Заявление Венедиктовой о деле против Медведчука — незаконное давление на оппозицию

29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca

25.04.21 13:16

Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020

25.04.21 16:35

Ученые исследовали ДНК детей чернобыльцев на предмет мутаций и узнали кое-что важное

26.04.21 20:19

Названы продукты, которые мешают выспаться

28.04.21 16:23

В Москве начал «гнуться» новый дом

28.04.21 20:45

Ученые узнали о кофе кое-что необычное

28.04.21 20:18

Врачи рассказали о связи между мобильным телефоном и онкологией

29.04.21 16:34

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским