Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украины, на Донбассе. Ради Христа, прекратите стрелять, хотя бы в Пасхальные дни!
В Украине введен новый праздник
Жертвами коронавируса в Украине стали еще три с половиной сотни людей
В ОП подтвердили увольнение Мендель
Главные новости за 30 апреля 2021 года
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
В Киеве возобновляется учебный процесс в обычном режиме
Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление на увольнение. В очередной раз
Две области покинули «красную» зону карантина
В Минздраве рассказали, где в Украине лучше всего вакцинируют от коронавируса
Две области готовятся к выходу из «красной» зоны карантина