Оксана Баюл

Когда ты фокусируешься на себе, ты растешь. Когда ты фокусируешься на дерьме, растет количество дерьма. Прочитай это снова.
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