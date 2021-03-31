Анна Колесник

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Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса

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В Минздраве рассказали, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса до конца года

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В Украине установлен новый антирекорд смертности от COVID-19

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Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса

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