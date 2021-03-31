Анна Колесник

Надо валить из этой страны...
Главные новости за 31 марта 2021 года
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
Киев ужесточает локдаун: закрываются школы и садики, транспорт – по спецпропускам
В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине
В Киеве могут усилить карантин уже в эту пятницу
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
В Минздраве рассказали, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса до конца года
В Украине установлен новый антирекорд смертности от COVID-19
Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса
Главные новости за 30 марта 2021 года