Александр Дубинский

Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена.
Источник: Facebook
Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена.
Источник: Facebook
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