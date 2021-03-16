Анатолий Гриценко

Сказав «а» по Харьковским соглашениям, СБУ теперь должна сказать «б» — и возбудить аналогичное уголовное дело по фактам подготовки, подписания и реализации предательских Минских соглашений
Источник: Facebook
Сказав «а» по Харьковским соглашениям, СБУ теперь должна сказать «б» — и возбудить аналогичное уголовное дело по фактам подготовки, подписания и реализации предательских Минских соглашений
Источник: Facebook
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