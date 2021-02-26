Виталий Портников

В Одессе 13-летняя девочка бросилась под поезд. «Группы смерти» в действии?

Главные новости за 25 февраля 2021 года

Медведчук: В Украине начались массовые репрессии, цель которых – узурпация власти

В музее Киевских духовных школ открылась выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

«Закон 5101 приведет к большим раздорам в стране» - верующие УПЦ в соцсетях отреагировали на скандальный законопроект

Все вакцинированные украинцы будут занесены в соответствующую базу данных. Для удобства

«Динамо» и «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

В Киеве заминировали несколько ТРЦ и одну гостиницу

В Ровно спасли подростка, которому в «группах смерти» дали опасное задание

Главные новости за 24 февраля 2021 года

Появились новые детали крушения президентского борта под Смоленском. Самолет Качинського был взорван

Коронавирус в Украине унес еще 135 жизней

В Украине заблокируют более 400 сайтов, среди которых много популярных. Появился полный список

«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате

Главные новости за 25 февраля 2021 года

«Динамо» и «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

20.02.21 17:46

«Защитить украинский народ от „зеленого“ произвола и беззакония»: Оксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ

21.02.21 16:21

В Киеве подросток изнасиловал своего 7-летнего племянника-инвалида

24.02.21 15:10

Украинским пенсионерам преподнесли неприятный сюрприз

21.02.21 13:06

Наследного принца Великобритании хотели убить мороженым, – СМИ

23.02.21 20:50

Составлен список «мужских продуктов»

21.02.21 14:20

Лесев рассказал, чем Зеленский поплатится за «юридический беспредел»

20.02.21 15:46

Названы шесть областей Украины и город, которые первыми получат вакцину от COVID-19

20.02.21 15:39

Озвучен курс гривны на понедельник, 22 февраля

20.02.21 14:40

В России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса, об эффективности которой ничего не известно

21.02.21 12:29

Жарких о санкциях: Стая злобных карликов забыла, что есть мужской кодекс — женщин и детей не трогать