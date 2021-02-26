Виталий Портников

Крым — действительно не бутерброд. Похоже, Крым — это надгробный камень на могиле того, что еще оставалось от российского правосудия до аннексии полуострова.
Источник: «Крым.Реалии»
Крым — действительно не бутерброд. Похоже, Крым — это надгробный камень на могиле того, что еще оставалось от российского правосудия до аннексии полуострова.
Источник: «Крым.Реалии»
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