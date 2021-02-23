Александр Поворознюк

22.02.21 22:00

Защитить веру и права: верующие УПЦ со всей Украины решали, как противостоять церковному рейдерству - репортаж

22.02.21 21:23

В Харькове посреди улицы выстрелом в голову застрелили человека

22.02.21 20:25

Наша вера становится крепче: в Киеве прошел масштабный съезд общин захваченных храмов УПЦ

22.02.21 20:07

Стало известно о страшной опасности изжоги

22.02.21 19:07

В Украине распространяются фальшивые банкноты, которые почти невозможно вычислить

22.02.21 19:00

Главные новости за 22 февраля 2021 года

22.02.21 18:30

Более 300 представителей приходов захваченных храмов УПЦ прибыли в Киев и обратились к Президенту и власти

22.02.21 18:12

Женщина из предсказания Ванги для Украины – Оксана Марченко. Это очевидно, - блогер

22.02.21 16:33

Стало известно, будет ли 8 марта в Украине выходным днем

22.02.21 16:16

В Кропинвицком школьница упала с седьмого этажа. Спасти ее не удалось