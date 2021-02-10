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Фразы > Илья Кива

Илья Кива

Автор: народный депутат Украины
10.02.21 12:11
566
Илья Кива

Да, бл***дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?..

Источник: Facebook

Тэги: Генеральный прокурор Украины, политика, Президент Украины, фракция, криминал, судимость, Илья Кива, курьезы

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