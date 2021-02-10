Да, бл***дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?..
Источник: Facebook
Да, бл***дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?..
Источник: Facebook
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