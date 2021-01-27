Игорь Суркис

Пока я жив, я развалить «Динамо» не дам. Готов ли я продать «Динамо»? Если я буду понимать, что человек, который купит «Динамо», сделает не так, как сделал Курченко для «Металлиста».
Источник: «Гордон»
Пока я жив, я развалить «Динамо» не дам. Готов ли я продать «Динамо»? Если я буду понимать, что человек, который купит «Динамо», сделает не так, как сделал Курченко для «Металлиста».
Источник: «Гордон»
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