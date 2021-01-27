Юрий Ткачёв

Байден обсудил с Путиным урегулирование украинского кризиса. Байден. С Путиным. Украинского кризиса... Украину уже никто даже не спрашивает. Как, политические украинцы, вам норм?
Байден обсудил с Путиным урегулирование украинского кризиса. Байден. С Путиным. Украинского кризиса... Украину уже никто даже не спрашивает. Как, политические украинцы, вам норм?
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