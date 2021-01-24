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Фразы > Сергей Кургинян

Сергей Кургинян

Автор: политолог
24.01.21 10:50
668
Сергей Кургинян
Кто такой Байден? Это ничто. Всем управляет Обама из офиса, который охраняется лучше, чем ЦРУ или Пентагон. А Байден шевелит пальцами еле-еле. А кто такая Камала Харрис? Просто агентесса Обамы и Сороса...
 

Тэги: Сергей Кургинян

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