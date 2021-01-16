Виктор Ляшко

YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения

Предварительные итоги 2020 года

Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять