Алексей Давиденко

Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и Метро, можно было общепит вообще не закрывать. Здесь нет никакой Л-логики?! Просто какому-то еб#нату показалось, что если он думает ж#пой — то все вокруг думают так же.

Источник: Facebook