Алексей Давиденко

Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и Метро, можно было общепит вообще не закрывать. Здесь нет никакой Л-логики?! Просто какому-то еб#нату показалось, что если он думает ж#пой — то все вокруг думают так же.
Источник: Facebook
Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и Метро, можно было общепит вообще не закрывать. Здесь нет никакой Л-логики?! Просто какому-то еб#нату показалось, что если он думает ж#пой — то все вокруг думают так же.
Источник: Facebook
Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ
Стало известно, во что обошелся главе КСУ Тупицкому отдых в Дубае
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
Японцы дружно не хотят принимать у себя Олимпийские игры
Свидетельства о вакцинации от COVID. Украинцам рассказали, что это значит
Озвучена свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине
В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
Грядет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше, чем пандемия коронавируса
Ангажированность и сговор крупных соцсетей приведут к появлению новых свободных медиа
Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
Предварительные итоги 2020 года