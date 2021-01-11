Игорь Гужва

Блокирование Twitter Трампа, безусловно, не пройдет бесследно и в мировом масштабе. Простая житейская логика: если у американских соцсетей не дрогнула рука выпилить президента США, то уж тем более ничего не дрогнет, чтоб уничтожить любой другой аккаунт, если он покажется «политически неправильным»... В ближайшей перспективе глобальной альтернативой американским соцсетям станет Телеграм.