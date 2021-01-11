Игорь Гужва

Главные новости за 11 января 2021 года
«Рейс-22»: в сети появился фильм о помощи Винницкой епархии УПЦ беженцам Донбасса
Украинцам объяснили, чем отличается жесткий карантин от локдауна, который введен в Европе
Кто-то от имени Главсанврача Украины выманивает деньги у медиков
Стала известна судьба «Евровидения-2021»
В вакцинах используется «искусственный генетический материал», они могут быть опасны, - Митрополит Неофит
В Виннице на территории детсада взорвался неизвестный прыгающий предмет
Грядет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше, чем пандемия коронавируса
Ангажированность и сговор крупных соцсетей приведут к появлению новых свободных медиа
Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
Предварительные итоги 2020 года