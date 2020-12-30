Александр Лукашенко

Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина в Великой Отечественной войне!
Источник: встреча с ОМОНом
Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина в Великой Отечественной войне!
Источник: встреча с ОМОНом
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