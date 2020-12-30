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Фразы > Виталий Портников

Виталий Портников

Автор: журналист
30.12.20 12:23
463
Виталий Портников

Или в 2021 году нам удастся покончить с хаосом, или в год 30-летия восстановления украинского суверенитета хаос покончит с государством.

Источник: «Букви»

Тэги: Новый год, Украина, государство, годовщина

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