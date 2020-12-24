Андрей Лошак

Отравленные трусы Навального еще станут символом позднего путинизма, представляющего из себя смесь государственного бандитизма и брежневского маразма.
Источник: Facebook
Отравленные трусы Навального еще станут символом позднего путинизма, представляющего из себя смесь государственного бандитизма и брежневского маразма.
Источник: Facebook
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